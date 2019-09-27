Вероятное место начала Третьей мировой на территории России определили в прессе

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27 сентября 2019, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Третья мировая война может вспыхнуть в российском Калининграде. Соответствующее предположение содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах латвийских интернет-СМИ.

Портал Delfi рассмотрел сценарий ядерного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, который представители ранее ученые из Принстонского университета. Издание дополнило сценарий гипотезой о том, что Третья мировая может начаться с Калининграда. В первые пять часов войны должны погибнуть около 34 млн человек, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Роберт Фарли, профессор из Соединенных Штатов, выявил четыре возможных района начала Третьей мировой.