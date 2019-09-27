Юные челябинцы выступят на сцене уфимской оперы

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27 сентября 2019, 11:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Воспитанники Детской школы вокального искусствапри челябинском театре оперы и балета, выступят в уфимском театре. Они представят постановку «Паяцы» - знаменитую оперу Руджеро Леонкавалло.

В Башкортостане выступят десять юных артистов. Они занимаются под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна. Гастроли состоятся по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова.

Чтобы поступить в вокальную школу при оперном театре, ребятам пришлось пройти серьезный отбор. В прошлом году в школу ходили порядка 50 учеников. Осенью этого года поступили другие талантливые ребята. Теперь в детской школе занимаются 62 ученика.

Школа уникальна по своему педагогическому подходу и преподавательскому составу. С ребятами занимаются лучшие педагоги, режиссеры, балетмейстеры и музыканты. Юные таланты проходят комплексное обучение по академическому вокалу, актерскому мастерству, сценической речи. Воспитанники детской школы вокального искусства имеют возможность в юном возрасте выходить на большую сцену вместе с профессиональными артистами. Благодаря поддержке Группы ЧТПЗ, все занятия проходят бесплатно.

В прошлом году ребята были задействованы в шести постановках челябинского театра оперы и балета. Кроме того они ставили самостоятельные спектакли на разных сценах области и ездили на гастроли. В прошлом театральном сезоне была поставлена опера «Кошкин дом», которую ребята показали на фестивале «Снежность», проводимом под патронажем Группы ЧТПЗ. Мастерство ребят высоко оценили члены жюри международного фестиваля детского творчества «Роза ветров».

Ребята побывали в учебном театре Высшей школы сценических искусств Константина Райкина в Москве. Для организации этой поездки финансовую помощь оказала Группа ЧТПЗ.

Фото предоставлено пресс службой ПАО ЧТПЗ.