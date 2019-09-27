Латвийские историки оправдывают легионеров СС

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27 сентября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Как уже сообщала газета «Аргументы Недели», Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности гражданина Латвии –экс-депутата Сейма и публициста Висвалдиса Лациса, который служил в латышском легионе СС во время ВОВ.

В своей книге «Латышский легион в свете истины», по мнению СК России, Лацис «оправдывает нацизм» и «как бывший участник легиона на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период ВОВ территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской, Новгородской областей».

Иного мнения придерживаются латвийские историки. Например, историк, исследователь Института латвийской истории Латвийского университета Улдис Нейбургс высказал свое мнение латвийским СМИ: «Я не вижу признаков, что Лацис в своей книге восхваляет или оправдывает нацистский режим или его преступления. Я скорее вижу, что автор говорит о нацистской оккупации и старается рассмотреть период Второй мировой войны. Книга Лациса – не научная работа, а публицистика. В ней Лацис раскрывает свой взгляд и опыт в латышском легионе СС – он сам был легионером. Может быть он более позитивно смотрит на роль легиона в истории».

Латвийский историк отметил, что Нюрнбергский международный трибунал признал немецкий СС, в составе которого был латышский «добровольный» легион преступной организацией, но с одной оговоркой: это не относится к тем военным, которые оказались вынуждены состоять в данной организации. По оценке латвийских ученых-историков, лишь небольшая часть латышского легиона оказалась в нем добровольно.

Напомним, в латвийской программе «Без цензуры» Лацис принимал участие, где сказал, что он добровольно служил в латышском легионе СС.

Отметим, что данному господину уже 95 лет. Почему только сейчас СК России решил привлечь Лациса к ответственности?

Свое мнение специально для «Аргументов Недели» высказал полковник КГБ ЛССР в отставке. Назовем его «мистер Х».

«У Лациса это не первая книга. Их несколько. Он никогда не скрывал, что служил в латышском легионе СС. Он не является «ярым» легионером в своих рассуждениях, как обычно у нас говорят – «отмороженный нацик», но националистически настроенный товарищ. Но суть дела в другом: уже более года Россия обсуждает пакт Молотова-Риббентропа, высказывает свое мнение. Естественно, другие государства стали активно высказывать свое мнение. Это очень заметно в странах Прибалтике. Все и всколыхнулось. Латвия, Литва, Эстония имеют основание высказывать свое мнение. Они независимые государства. И не все так чисто в пакте Молотова-Риббентропа. Говорят то, что не по душе России. Вот и результат. Вспомнили о книге Лациса. Он единственный из легионеров, кто переиздал ее в 2017 году. Все три прибалтийские республики поддерживают друг друга и отстаивают свою независимость. Вы знаете, например, что после ухода немцев из Эстонии во время ВОВ, и до прихода советских войск, на одном здании в центре Таллина был водружен эстонский государственный флаг. Он провисел всего пару часов. Но был. Об этом мало кто знает. Все разговоры, которые противоречат мнению России будут пресекаться со стороны РФ. Что может быть дальше? Самое неприятное: Россия может запросить ордер на арест Лациса, чтобы провести расследование. Такие дела не имеют срока давности, и РФ может доставить определенные «неприятности». Посмотрим».