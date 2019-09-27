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27 сентября 2019, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на приглашение организаторов краснодарского бизнес - форума посетить мероприятие. Миллиардер написал комментарий под одним из выложенных фото с "пригласительным билбордом" у офиса своей компании.

Маска пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре при помощи мема

Ранее один из организаторов форума "Дело за малым" разместил в калифорнийском городе Хоторн билборд с надписью "Kak tebe takoe?", а с другой стороны разместил сайт welcomeelon.com. Также там есть специальный QR-код, который поможет перейти на сайт форума и ознакомиться со всей информацией.

"Язык хорошо подвешен", - написал на русском языке изобретатель в ответ на приглашение, передаёт teleprogramma.pro.

Пока неизвестно, что именно имел в виду Маск под своим ответоv, но многие россияне, в том числе спикеры форума, надеются на выступление миллиардера.

А тем временем в программе "Вечерний Ургант" уже представили, в каком наряде мог бы появиться миллиардер в Краснодаре. Бизнесмена нарядили в казачий наряд и предположили, что на Кубани Маск презентует: электрошашку, электроплеть и электроседло для лошади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)26 Сен 2019 в 1:42 PDT