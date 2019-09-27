Девушка написала мертвому брату и получила неожиданный ответ

//Общество 13+

27 сентября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о девушке, которая написала сообщение своему мёртвому брату через социально-новостную платформу и получила неожиданный ответ. Отмечается, что ответная СМС пришла с его мобильного номера.

Скриншоты переписки опубликовала девушка в социальной сети "Reddit". На снимках видно, что 22 сентября она написала на принадлежавший умершему полгода назад брату номер: "Я очень сильно скучаю". И на следующий день получила незамедлительный ответ.

"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", - ответил девушке незнакомец.

Она попросила у неизвестного человека прощение и призналась, что нередко писала сообщения на этот номер, после смерти брата в марте, надеясь, что он сможет ее услышать. Абонент ответил, что девушка может делиться с ним переживаниями, если ей этого хочется, потому что разделяет её чувства.