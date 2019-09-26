Капремонт под угрозой срыва

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26 сентября 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ под председательством Владимира Лыбанева провел заседание, главной темой которого стал ход реализации краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов (МКД) в Краснодаре.

Особое внимание парламентарии уделили срокам и объемам выполнения краткосрочного плана. Сложившуюся в Краснодаре ситуацию обсудили депутаты ЗСК, руководство министерства ТЭК и ЖКХ, администрации краевого центра, департамента городского хозяйства, депутаты городской Думы Краснодара, представители подрядных организаций, члены экспертно-консультативного совета при комитете. В соответствии с краткосрочным планом региональной программы на 2017-2019 годы запланировано проведение работ по капремонту общего имущества собственников в 2417 многоквартирных домах. В настоящее время работы завершены в 1596 домах. Процент освоения выделенных средств – более 50 процентов. Срок завершения работ в оставшихся МКД – декабрь текущего года. Как отметил в ходе совещания глава профильного комитета Владимир Лыбанев, в краткосрочный план этапа 2018 года по Краснодару включен 151 много-квартирный дом. Завершен ремонт в 43 домах. В стадии завершения – 54 дома. На 54 объектах работы не ведутся. Что касается плана на этот год, то в него включены 214 МКД. Работы завершены только по 23 домам. Приглашенный на заседание заместитель главы города Краснодара Андрей Дорошев рассказал о причинах недоработок. В частности, было отмечено, что срыв плана обусловлен поздним выставлением МКД на аукционы и нарушением подрядчиками обязательств в части сроков и качества работ. Вследствие чего техзаказчиками расторгнуты ранее заключенные договоры и объявлены новые конкурсы. С недобросовестными подрядными организациями ведутся судебные разбирательства. - Сроки исполнения плана капремонта многоквартирных домов были установлены губернатором Кубани. Ситуацию необходимо взять под пристальный контроль. Администрации города хорошим подрядчикам необходимо оказывать необходимую помощь и поддержку в завершении строительных работ. Этого ждет население Краснодара, – подчеркнул Владимир Лыбанев. Как отметил гендиректор краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вячеслав Анпилогов, проведенный мониторинг показал, что город Краснодар находится в зоне риска по невыполнению капремонта в срок, установленный поручением губернатора. Заместитель председателя комитета по вопросам строительства и ЖКХ Иван Жилищиков отметил низкие темпы реализации программы капитального ремонта МКД по Краснодару. По итогам обсуждения депутаты комитета приняли решение признать работу МКУ "Горжилхоз" (технического заказчика работ по капремонту МКД) неудовлетворительной, а городской администрации и регионального оператора — недостаточной. Кроме этого, городской власти рекомендовано приложить максимум усилий по исправлению сложившейся ситуации и достижению показателей краткосрочного плана.