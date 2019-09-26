"Привлекательная": в Госдуме оценили идею узаконить профессию "домохозяйка"

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26 сентября 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Идея узаконить профессию "домохозяйка" и платить таким работникам зарплату выглядит "привлекательной", заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Однако, наряду с этим, комментируя соответствующую петицию, политик выразил сомнение, что данную инициативу удастся реализовать, передает в четверг, 26 сентября, Агентство городских новостей "Москва".

"Не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребенком. То есть, надо говорить о гендерном равенстве - профессия "домохозяин", "домохозяйка", - пояснил он.

Нилов напомнил, что на сегодняшний день, если человек не работает, за него "никто не платит взносы", и предлагается, чтобы платило государство: "Государство, как мы видим, на это сейчас идти не готово".