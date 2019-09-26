К 2024 году выбросы в Челябинске сократятся почти на 40 процентов

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26 сентября 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Такой прогноз специалистов в случае реализации всех запланированных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Сегодня, 26 сентября, на расширенном заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о них рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Челябинская область включилась в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», - рассказал Алексей Текслер. - Комплексные планы были утверждены в декабре, но мы доработали их и увеличили количество мероприятий с 77 до 118, предполагаемый экологический эффект снижения выбросов вырос по Магнитогорску с 8,27% до 20,03%, по Челябинску с 3,92% до 38,77%. Мы находимся в начале пути, но намерены добиваться полной реализации соглашений.

Алексей Текслер отметил, что уже достигнуты договоренности о снижении выбросов с основными промышленными предприятиями, но так как работа по внедрению экологического стандарта ведется на территории всей Челябинской области, то соглашения будут заключены с каждым из 200 предприятий Южного Урала.

Кроме того, на территории области ведется работа по модернизации транспортной инфраструктуры. Разработана целевая модель развития и повышения экологической эффективности общественного транспорта в городе Челябинске, в ее основе – перевод транспорта на экологичные виды топлива, обновление подвижного состава и контактной сети электротранспорта, модернизация дорожной инфраструктуры. Для Магнитогорска сделан акцент на модернизации электротранспорта – приобретение новых трамваев, модернизация путей и контактных сетей.

Отдельное направление работы по улучшению экологии — развитие городской среды. Например, в Челябинске начали создавать газозаправочную инфраструктуру для автобусов и техники на газомоторном топливе. В городе продолжаются работы по рекультивации свалки, реализуются областные программы «Зеленый город» по улучшению и восполнению зеленых насаждений.