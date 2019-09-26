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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое – дожди и непогода. Это действительно так», - заявил метеоролог.

Вильфанд отметил, что перед дождем в воздухе повышенная влажность, из-за чего у насекомых намокают крылышки и не позволяют им взлетать высоко. Таким образом птицы, чтобы прокормиться, вынуждены летать ниже, передаёт Мир24.

АБ

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