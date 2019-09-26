Роза Сябитова: Как удачно выйти замуж после 30 лет

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26 сентября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ранее в Росстате провели исследование и выяснили, что в России значительно увеличился средний возраст невест. Если раньше девушки выходили замуж в промежутке от 18 до 24 лет, то теперь от 25 до 34.

Российская телеведущая, сваха Роза Сябитова рассказала в интервью изданию "Вечерняя Москва", что это произошло, потому что общество и обстоятельства подвигают женщин на то, чтобы делать карьеру. Личная жизнь, напротив, является противоположностью карьерного роста.

"Ведь, когда выходишь замуж, необходимо мотивировать мужчину, чтобы он заботился, работал. Деньги зарабатывать должен именно он. Переворот этот произошел еще в 90-е: пока мужчины разбирались, каким будет наше государство и как мы в нем будем жить, женщины доказывали, что они могут и умеют зарабатывать, при этом еще воспитывая детей и занимаясь домашними делами", - добавила телеведущая.