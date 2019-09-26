На арене «Трактор» появилась майка-рекордсменка

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26 сентября 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Перед матчем ХК «Трактор» & ХК «Ак Барс» под своды арены была поднята самая большая хоккейная игровая майка России. Весь матч «рекордсменка» провела над фанатским сектором.

Белое джерси выполнено в соответствии с хоккейными требованиями, но вот на обратной стороне расположена не одна фамилия, а сразу почти 1000. Счастливцами стали те болельщики, которые купили сезонные абонементы.

Размеры рекордного джерси официально зарегистрированы представителем «Книги рекордов России». Новый рекорд страны - 842 х 528 см.! Предыдущий рекорд принадлежал нашим географическим соседям - екатеринбургскому «Автомобилисту» и составлял 714 х 376 см. «Как правило, хоккейные рекорды, в основном, отражают статистику – скорость шайбы, игроков и т.п. А вот такие необычные и креативные идеи всегда вызывают интерес. Конечно, для регистрации официального рекорда всегда есть определенные требования: претендентка-майка должна быть скроена по спортивным лекалам, сшита из того же материала, что и игровая форма хоккеистов, повторять все особенности и дизайн. В «Книге рекордов России» от Челябинской области зарегистрированы чуть больше 20 необычных рекордов. Мы рады, что теперь у региона и «Трактора» есть свой рекорд», - рассказал представитель команды «Книги» Станислав Коненко.

Гигантская майка была представлена болельщикам на первом матче домашней серии. Сразу же майка вызвала повышенный интерес, став желанным объектом для селфи и коллективных фото на фоне своей родной фамилии.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф отметил: «Наша майка действительно самая большая. И нам это сегодня подтвердили. Я хочу подчеркнуть – изначально все, что мы делаем, мы делаем для болельщиков. Это наше отношение к нашим болельщикам. Команда без болельщиков не сможет играть, не будет играть. Болельщики – это наше все. Мы это понимаем. Первая тысяча болельщиков теперь вошли в историю. Их имена на этой майке. Не просто так девиз на майке «Я в команде!» - они имеют право быть членом команды».

Напомним, что на создание свитера пошло более 70 погонных метров ткани, три мотка ниток (в каждом из которых по 5 000 метров). Создавал майку коллектив из десяти человек. Самым длительным оказался процесс проработки дизайна и согласования. Непосредственно сам процесс печати, кроя и пошива занял три дня. Получившийся свитер совсем не легкий и весит около 15 кг.

В сезоне 2019/2020 джерси будет размещаться в арене, а затем постоянным местом рекордного свитера станет клубный музей.