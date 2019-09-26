В Челябинске состоится второй добрососедский street food обед

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26 сентября 2019, 16:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

28 сентября с 12:00 до 17:00 в ЖК «Александровский» состоится второй добрососедский street food обед. Десятки грилей, прогулки по парку, семейные игры. Будет жариться мясо, вкусности от городских фудтраков, дегустация растительного молока, гонки по городу на автомобилях от салона «Планета-Авто», с Публичной библиотекой пройдёт любительский турнир по чтению «Книга-оке».

В зоне BBQ-баттла:

- готовим на грилях от магазина ПИКНИК74 из мяса «Уральский Богатырь» по фирменным рецептам жителей под чутким руководством шеф-повара ресторана Grillzon Дениса Захарова.

- ждем болельщиков, ведь в состязании по приготовлению BBQ примет участие 4 команды. Жюри предстоит нелегкая задача - оценить командный дух, вкус и подачу блюд.

В шатре:

- рисуем нон-стоп с командой «Газпромбанка» - уютная ипотека и мудрый кот дарят маленьким гостям разукрашки и карандаши.

- пока папы выбирают прокатиться ли на Jeep Wrangler, Cadillac xt5, Subaru Forester, УАЗ Патриот, F-Pace Jaguar или Skoda Kodiaq и записываются на тест-драйв у теплого камина мамы выигрывают призы в беспроигрышной лотерее.

- а самых юных гостей педагоги «Бэби-клуба» приглашают на развивающие занятия;

- охранное предприятие «Витязь» среди самых первых гостей разыграет сертификат на установку базового комплекта охранной сигнализации в квартиру.

- 15:30 мы ждем всех на площадке на добрососедское «Книга-оке» - лучшие чтецы вкусных отрывков из произведений классиков и современников получат вкусные призы от партнеров.

На вкусной улице:

3 ярких фудтрака будут готовить для вас ковбойские бургеры от «Ковбоя BBQ» и чешское лакомство от семейного проекта «Chimney Cake». Все, что вы не знали про яйца, вам расскажут и дадут попробовать в зеленом фургоне «В крутую». В киосках вас ждет дегустация «Здорового меню» и онлайн розыгрыш за фото в сообществе @naturiclub, бодрящий кофе и ароматный чай от «Blueberry café», street food-меню от ресторана Grillzon, разнообразие соусов, конфитюров и продуктов от магазина Meat&Bear Grillbeershop и мастер-класс от кулинарного пространства «Рататуй» по приготовлению кейкпопсов и брускет.

Пройдемся по арт-маркету:

В уютных киосках, изготовленных для фестиваля бравой командой «Стройбаза № 1» в поисках памятных сувениров от молодых художников и дизайнеров вы найдете для себя и близких экотовары @ zerowasteshop_reka, авторские украшения и аксессуары ручной работы от @bright_made, @17AugustFactory, @clover_174, @dream_and_wood_chelyabinsk, пеленки на первые месяцы жизни малыша @dim_torishop из натуральных, мягких тканей, природная косметика @anastasiadenicha, открытки @scrap174, интерьерные картины из штукатурки @_katerina_kartina и куклы ручной работы @niutaproskurina, яркая посуда из керамики @kolokolschool_chel и с дизайном из полимерной глины @lilaycat, термостаканы и кружки @ruki.kryki.

Детские мастер-классы:

12:00-12:20 Художник: рисуем счастье

12:30-12:50 Школа официантов: секреты мастерства

13:00-13:20 Ветеринар: помощь домашним питомцам

13:30-13:50 Ученый: жидкость или твердое тело?

14:00-14:20 Парфюмер: создаем аромат для тех, кто дорог

14:30-14:50 Центр добрых дел: белая трость

15:00-15:20 Стоматолог: такая зубная паста будет только у тебя

15:30-15:50 Инкассатор: профессия только для самых отважных

16:00-16:20 Школа официантов: секреты мастерства

16:30-16:50 Парфюмер: создаем аромат для тех, кто дорог

Место встречи: ЖК «Александровский», ул. Аношкина, 12 (парковка за офисом СК «Легион»).