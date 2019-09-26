«Краснодар Водоканал» провел заседание Общественного совета

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26 сентября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

26 сентября в Краснодаре состоялось очередное заседание регионального Общественного совета, инициированного «Росводоканалом» в целях организации эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса, а также для повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории г. Краснодара. В заседании приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Краснодарского края и городской администрации, руководства ГК «Росводоканал» и краснодарского водоканала.

Участники обсудили вопросы выполнения мероприятий производственной и инвестиционной программ ООО «Краснодар Водоканал», реализацию инвестиционного проекта «20 коллектор», актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в г. Краснодаре, а также проблему установления индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Краснодар Водоканал».

«Общественный совет уже стал традиционной площадкой для обсуждения и решения острых вопросов, рассмотрения отчетов по объемам выполненных работ и выработке мер, направленных на повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, - заявил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – Мы заинтересованы в максимальной прозрачности деятельности предприятия, чтобы население столицы Кубани могло оценить эффективность работы частного оператора в регионе».

В рамках мероприятия участники посетили новый Центр по обслуживания абонентов ООО «Краснодар Водоканал», а также побывали на территории автотранспортного цеха предприятия, где смогли оценить новую закупленную спецтехнику.







