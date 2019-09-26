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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В МЧС уточнили, можно ли курить на балконе

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В МЧС России уточнили поступившую ранее информацию об ужесточении закона о противопожарной безопасности. Изначально сообщалось, что с 1 октября россиянам запретят жарить на балконах шашлыки, курить и жечь свечи.

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В ведомстве уточнили, что ограничение ставит запрет лишь на приготовление пищи на открытом огне на балконе или лоджии. При этом курить и жечь свечи по-прежнему можно.

«Мы уточнили у МЧС нюансы изменений, которые вступают в силу с 1 октября. Как нам объяснили, запрет коснется только любителей жарить шашлыки и устраивать на балконах барбекю. Зажигать свечи и курить сигареты все еще БУДЕТ МОЖНО», - передаёт Telegram-канал Life Shot.

АБ

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