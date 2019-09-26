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26 сентября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Верхнем Уфалее восстановлено водоснабжение микрорайона Центральный. В результате аварии на водоподъемной скважине № 11 воды не было в жилых домах и социальных учреждениях с 23 сентября.

В ситуацию был вынужден вмешаться губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В Верхний Уфалей выезжали министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин и другие специалисты. Правительство области вместе с прокуратурой будет разбираться в причинах аварии. В настоящее время в отношении юридического лица - МУП «МПО Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении.