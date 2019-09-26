Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил о росте оборота онлайн-торговли в столице до 88,2 млрд рублей

//Общество 13+

26 сентября 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

На 20% в первом полугодии увеличился оборот столичных магазинов, занятых в онлайн-торговле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что рост составил 88,2 млрд рублей. «Онлайн-ритейл занимает около 6% в общем обороте предприятий розничной торговли Москвы», - отметил вице-мэр. Он пояснил, что у данного рыночного сегмента имеется существенный потенциал для роста, поскольку данные не учитывают онлайн-продажи других торговых компаний. Например, тех, чей основной вид деятельности не обозначен как интернет-торговля, но при этом присутствуют онлайн-продажи, и они используются все более активно в различных сегментах торговли. Как отметил Владимир Ефимов, с учетом этих факторов доля онлайн-продаж на рынке розницы будет увеличиваться.

Вице-мэр привел следующие данные: общий оборот всех столичных предприятий розничной торговли в столице за первое полугодие 2019 года вырос на 14% - до 1,5 трлн рублей. Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов отметил, что столичный рынок интернет-торговли - самый крупный в России и занимает четверть всего российского объема продаж в интернете.

«Охотнее всего онлайн-магазинами пользуются граждане в возрасте 30-40 лет: к этой возрастной категории относится треть покупателей онлайн-магазинов Москвы», - пояснил министр Правительства Москвы. По его словам, наибольшим спросом при онлайн-покупках пользуются цифровая и бытовая техника, затем интернет-пользователи обращают внимание на обувь, одежду, и затем уже на продукты.