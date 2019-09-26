Звонок больше не для учителя: прокуратура Маслянистого района напомнила о необходимости отдыха в школе

//Общество 13+

26 сентября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

Правило «звонок только для учителя» было опротестовано прокуратурой Маслянинского района в Новосибирске, так как данное положение противоречит закону об образовании и нарушает право детей на отдых между уроками. В норме длительность урока не должна превышать 45 минут, для первых классов — 40 минут.

У прокуратуры есть куда более важные дела, чем регламентирование распорядка в школе, заявил в эфире НСН заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург:

«Я не согласен с прокуратурой по двум причинам. Во-первых, мне кажется, прокуратуре есть, чем заняться по более серьёзным вопросам в стране, а что касается общения учителя с детьми, это вещь довольно интимная. Я тоже учителям говорю, когда они затягивают занятия, но ситуации бывают очень разные. Иногда дети на уроках увлечены и сами говорят — “А можно, мы не пойдём на перемену”. Особенно когда занимаются современными вещами — прототипированием, робототехникой. И рубить это топором просто смешно и глупо. Более того, многие дети разные по темпу. Идёт, скажем, проверочная работа — можно, конечно, взять и отобрать работы — успел, не успел, но темп у всех разный, психика разная. Рубить в данном случае — это значит травмировать. Ну, неужели у прокуратуры нет более важных дел? Я потрясён просто, хотя уже ничему не удивляюсь давно. Лучше б они с коррупцией боролись по-серьёзному», — заключил Ямбург.