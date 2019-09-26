Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россиян лишили сигарет и жареного мяса не выходя из дома

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Российское правительство, заботясь о жизни, здоровье и благополучии граждан, внесло изменения в существующие правила противопожарного режима и запретило жителям страны курить на квартирных балконах.

Иеромонах рассказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

Иеромонах рассказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

Кроме того, теперь любителям помяснее и погорячее нельзя на своём балконе жарить шашлык. Дело в том, что новые правила ужесточают требования пожарной безопасности и запрещают открытый огонь на балконах и лоджиях. Отмечается, что антикурительный запрет не касается специально отведённых мест для курения. Закон вступит в силу с первого октября, передаёт ТАСС.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - рассказали в МЧС России.

АБ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей». На выложенных кадрах запечатлено, как беспилотник сбрасывает снаряд на гражданский автомобиль.

На YouTube-канале Народной милиции ДНР появилось видео под названием «Украинский БПЛА бомбит мирных жителей»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан