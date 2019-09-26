Россиян лишили сигарет и жареного мяса не выходя из дома

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26 сентября 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российское правительство, заботясь о жизни, здоровье и благополучии граждан, внесло изменения в существующие правила противопожарного режима и запретило жителям страны курить на квартирных балконах.

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Кроме того, теперь любителям помяснее и погорячее нельзя на своём балконе жарить шашлык. Дело в том, что новые правила ужесточают требования пожарной безопасности и запрещают открытый огонь на балконах и лоджиях. Отмечается, что антикурительный запрет не касается специально отведённых мест для курения. Закон вступит в силу с первого октября, передаёт ТАСС.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - рассказали в МЧС России.