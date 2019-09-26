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26 сентября 2019, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

В Госдуме предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах. Специалисты РосдорНИИ хотят использовать так называемые теплые дороги из электропроводящего бетона. По их мнению, на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

Как сообщает НСН, данное покрытие предлагают укладывать по краям проезжей части, где оно будет обеспечивать таяние снега. На сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, бетон нужно будет размещать по всей ширине проезжей части. По мнению экспертов, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств.

Как добавляет Nation News, свое мнение по этому поводу выразил блогер и урбанист Илья Варламов:

"Есть различные технологии, которые так или иначе позволяют подогревать дорогу, чтобы она была теплой и зимой не было обледенения. Обычно для этого прокладывается теплотрасса или коммуникации. Необходимо понимать, что это очень локальная история — дорог много и будет экономически нецелесообразно подогревать все трассы. Подобные истории эффективны на особенных участках, скажем, подъемах или мостах. Для массового применения такой способ не подходит, да и в других странах мира вы этого не найдете. Чего-то лучше реагентов пока что не изобрели, и, я думаю, не изобретут. В масштабах страны это не представляется мне реальным".