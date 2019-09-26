//Общество 13+

26 сентября 2019, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Гафт

Валентин Гафт - мастер современной эпиграммы. Едкие, сатиричные или же хвалебные, - все они пишутся с искренней честностью и ясно выражают позицию писателя.

Многие жители России знают Валентина Гафта как талантливого актера театра и кино.

Он преимущественно выступал в театре «Современник, а его фильмография насчитывает более 60 фильмов. Самые известные роли Гафта были в:

«Семнадцати мгновениях весны» (Гевениц),

«Чародеях» (Аполлон Митрофанович Сатанеев),

«Мастере и Маргарите» 1994 года (Воланд).

Если говорить о современных фильмах, то Гафт снимался в:

«Притяжении» Антона Азарова,

«Утомлённых солнцем» Никиты Михалкова,

«Ёлках 3».

Гафт пробовал себя и в роли режиссёра.

В 2001 году в «Современнике» состоялся дебют Валентина Иосифовича: он поставил спектакль «Балалайкин и Ко» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина. В 2017 году, также в «Современнике», Валентин Гафт поставил пьесу «Кто такая Эзра Паунд?», написанную драматургом Таней Котляревска.

Но помимо режиссёрской и актёрской деятельности Гафт проявил себя как блестящий мастер эпиграммы.

Этот жанр предполагает небольшой объём по форме и высмеивание какого-либо явления или личности. В своих эпиграммах Гафт зачастую высмеивает своих знакомых по актёрскому ремеслу, критикуя их отношение к искусству, актёрские данные и моральные качества.

И. Алферовой

Не будет у тебя успеха,

Ведь ты, красавица, не Пьеха.

В постели делай свой успех -

На сцене это делать - грех!

И средь интимнейших утех

Ирина лучше б.... й всех.

Кончай хождение по мукам,

Сыграй с искусством ты разлуку.

И. Мирошниченко

В конском черепе у дамы

Слышится змеи шипение,

А на "кинопанораме"

Это приняли за пение.

Играешь ты на сцене МХАТа

И постоянно спишь с женатым

И дочь - не ясно от кого?!

Имей же мужа своего!

Сними с чела снобизм и негу

Не продавай себя Олегу!



Однако далеко не все эпиграммы Гафта полны саркастической желчи. Своим творчеством писатель восхваляет многих культовых личностей театра и кино, например Владимира Высоцкого и Нину Ургант.



Н. Ургант

Любить тебя должны за то:

За "Белорусский твой вокзал"

За песню лучшую в кино!

Я потрясен! Я все сказал!

И. Чуриковой

Вы доказали, и давно,

Что может некрасивая артистка

Блистать и в театре, и в кино,

И далеко, и очень близко.

К. Лаврову

Твоя фамилия - Лавров.

Я лавры дать тебе готов,

За то, что ты живешь на сцене

И на экране как актер.

Продолжу старый разговор:

Нельзя опять остановиться,

С триумфом ждет тебя столица.

Несмотря на сильную сатиру в отношении своих коллег по цеху, Гафт считает, что нельзя клеймить страну, в которой живёшь (цитата «Комсомольской правде»). В 2015 году произошёл скандал, когда Валентину Иосифовичу приписали антиправительственные стихи, в которых Гафт якобы ругает Владимира Путина. В это же время появился «белый список» деятелей культуры, которые поддерживают Украину в ситуации с российской агрессией. Среди них так же присутствовал Гафт. На это актёр заявил, что предпочёл бы оказаться в «чёрном списке». Владимир Гафт подтвердил, что ему нравится Путин и что деятель культуры считает себя путинцем.

Елизавета НЕУПОКОЕВА