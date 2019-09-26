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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Смехом едины: эпиграммы Валентина Гафта

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Валентин Гафт
Валентин Гафт

Валентин Гафт - мастер современной эпиграммы. Едкие, сатиричные или же хвалебные, - все они пишутся с искренней честностью и ясно выражают позицию писателя.

Многие жители России знают Валентина Гафта как талантливого актера театра и кино. 

Он преимущественно выступал в театре «Современник, а его фильмография насчитывает более 60 фильмов. Самые известные роли Гафта были в:

  • «Семнадцати мгновениях весны» (Гевениц),  
  • «Чародеях» (Аполлон Митрофанович Сатанеев), 
  • «Мастере и Маргарите» 1994 года (Воланд). 

Если говорить о современных фильмах, то Гафт снимался в:

  • «Притяжении» Антона Азарова,
  • «Утомлённых солнцем» Никиты Михалкова,
  • «Ёлках 3».  
  • Гафт пробовал себя и в роли режиссёра. 

В 2001 году в «Современнике» состоялся дебют Валентина Иосифовича: он поставил спектакль «Балалайкин и Ко» по роману Михаила Салтыкова-Щедрина. В 2017 году, также в «Современнике», Валентин Гафт поставил пьесу «Кто такая Эзра Паунд?», написанную драматургом Таней Котляревска. 

Но помимо режиссёрской и актёрской деятельности Гафт проявил себя как блестящий мастер эпиграммы. 

Этот жанр предполагает небольшой объём по форме и высмеивание какого-либо явления или личности. В своих эпиграммах Гафт зачастую высмеивает своих знакомых по актёрскому ремеслу, критикуя их отношение к искусству, актёрские данные и моральные качества. 

И. Алферовой
Не будет у тебя успеха,
Ведь ты, красавица, не Пьеха.
В постели делай свой успех -
На сцене это делать - грех!
И средь интимнейших утех
Ирина лучше б.... й всех.
Кончай хождение по мукам,
Сыграй с искусством ты разлуку.

И. Мирошниченко
В конском черепе у дамы
Слышится змеи шипение,
А на "кинопанораме"
Это приняли за пение.
Играешь ты на сцене МХАТа
И постоянно спишь с женатым
И дочь - не ясно от кого?!
Имей же мужа своего!
Сними с чела снобизм и негу
Не продавай себя Олегу!

Однако далеко не все эпиграммы Гафта полны саркастической желчи. Своим творчеством писатель восхваляет многих культовых личностей театра и кино, например Владимира Высоцкого и Нину Ургант.


Н. Ургант
Любить тебя должны за то:
За "Белорусский твой вокзал"
За песню лучшую в кино!
Я потрясен! Я все сказал!

И. Чуриковой
Вы доказали, и давно,
Что может некрасивая артистка
Блистать и в театре, и в кино,
И далеко, и очень близко.

К. Лаврову
Твоя фамилия - Лавров.
Я лавры дать тебе готов,
За то, что ты живешь на сцене
И на экране как актер.
Продолжу старый разговор:
Нельзя опять остановиться,
С триумфом ждет тебя столица.

Несмотря на сильную сатиру в отношении своих коллег по цеху, Гафт считает, что нельзя клеймить страну, в которой живёшь (цитата «Комсомольской правде»). В 2015 году произошёл скандал, когда Валентину Иосифовичу приписали антиправительственные стихи, в которых Гафт якобы ругает Владимира Путина. В это же время появился «белый список» деятелей культуры, которые поддерживают Украину в ситуации с российской агрессией. Среди них так же присутствовал Гафт. На это актёр заявил, что предпочёл бы оказаться в «чёрном списке». Владимир Гафт подтвердил, что ему нравится Путин и что деятель культуры считает себя путинцем.

Елизавета НЕУПОКОЕВА

 

ГБ

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