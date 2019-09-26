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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме оценили идею с "тёплыми дорогами"

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на сообщение РосдорНИИ об использовании теплопроводящего бетона. По его словам, подобные действия окажут негативное воздействие на атмосферу и дорожное покрытие.

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В России могут начать класть дороги с подогревом

Депутат попросил российских учёных отвлечься от "интересных исследований" и почитать новости о присоединении к Парижскому соглашению по климату, в котором говорится о снижении углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

"Дороги с обогревом приведут не только к увеличению выбросов в атмосферу, но и к преждевременному разрушению покрытия", - отметил Васильева РИА Новости.

Политик пояснил, что выгоднее было бы принять необходимые нормативы по содержанию дорог под слоем уплотненного снега в так называемом накате.

Ранее сообщалось, что использование электропроводящего бетона позволит избежать обледенения и сугробов на дорогах.

БА

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