//Общество 13+

26 сентября 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на сообщение РосдорНИИ об использовании теплопроводящего бетона. По его словам, подобные действия окажут негативное воздействие на атмосферу и дорожное покрытие.

В России могут начать класть дороги с подогревом

Депутат попросил российских учёных отвлечься от "интересных исследований" и почитать новости о присоединении к Парижскому соглашению по климату, в котором говорится о снижении углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

"Дороги с обогревом приведут не только к увеличению выбросов в атмосферу, но и к преждевременному разрушению покрытия", - отметил Васильева РИА Новости.

Политик пояснил, что выгоднее было бы принять необходимые нормативы по содержанию дорог под слоем уплотненного снега в так называемом накате.

Ранее сообщалось, что использование электропроводящего бетона позволит избежать обледенения и сугробов на дорогах.