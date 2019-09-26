Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отреагировал на сообщение РосдорНИИ об использовании теплопроводящего бетона. По его словам, подобные действия окажут негативное воздействие на атмосферу и дорожное покрытие.
Депутат попросил российских учёных отвлечься от "интересных исследований" и почитать новости о присоединении к Парижскому соглашению по климату, в котором говорится о снижении углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
"Дороги с обогревом приведут не только к увеличению выбросов в атмосферу, но и к преждевременному разрушению покрытия", - отметил Васильева РИА Новости.
Политик пояснил, что выгоднее было бы принять необходимые нормативы по содержанию дорог под слоем уплотненного снега в так называемом накате.
Ранее сообщалось, что использование электропроводящего бетона позволит избежать обледенения и сугробов на дорогах.