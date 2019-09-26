В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях предстоящей зимой

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26 сентября 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой во всех регионах страны ожидаются температурные аномалии. При этом одних будет ждать сильное потепление, а других – серьезные холода.

Вильфанд отметил, что холодная зима ожидает жителей юга России. А вот на севере, а также в европейской и азиатской части страны сильных морозов можно не бояться, передаёт Мир24. При этом метеоролог уточнил, что более точный прогноз Гидрометцентр предоставит 30 сентября.

«Есть вероятностный прогноз на период с октября по март. Суть его такова, что на севере европейской и азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на юге – со знаком минус», - сказал Вильфанд.