Почти 100 млн рублей направлено в Хабаровском крае на покупку квартир сиротам

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26 сентября 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края потратит почти 100 миллиона рублей на покупку квартир для детей-сирот в этом году. Предполагается покупка жилья на вторичном рынке, без учета покупки новостроек и долевого строительства.

Власти приобретут 69 квартир. По 45 из них уже заключены договоры купли-продажи. Остальная жилплощадь будет приобретена после того, как завершатся аукционы, намеченные на октябрь. Деньги поступят из регионального и федерального бюджета.

Приобретение квартир запланировано в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре, а также в поселках Солнечный и Чегдомын. В торгах примут участие только те собственники, у кого имеется право электронной подписи. К тому же, жилье не должно иметь обременений и находиться в удовлетворительном состоянии.

После того, как квартиры будут приобретены, их внесут в краевой реестр и распределят. А с получателями будут заключены договоры найма на срок в пять лет. После пятилетнего срока можно будет оформить жилье в соцнайм и получить право на приватизацию. На сегодняшний день в регионе ожидают получение жилья 3,3 тысячи сирот.