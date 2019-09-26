Кипа из крокодиловой кожи может свести с ума

//Общество 13+

26 сентября 2019, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте ЦУМа продаётся кипа из крашеного крокодила. За 180 тысяч рублей. Скоро, похоже, и наперсные кресты будут делать из кожи крокодила. Бузовщина.



На интернет-маркетах рунета можно найти предложения о продаже 834 наименования изделий из крокодиловой кожи, хотя крокодилы в России не водятся. Это и женские сумки, и мужские портфели, ремни, клатчи, туфли, визитницы, чехлы для смартфонов, кошельки, брелоки, мюли, часовые ремешки, обложки для документов. Но чтобы кипа...



Как пишет на своей странице в Facebook журналист Андрей Караулов, "Я никогда не думал, что дебилы могут сходить с ума. Откуда? Оказывается, могут. Нет, чёрная кипа из крокодиловой кожи это - огонь. Что и говорить".



Говорят, что крокодилья кожа очень прочная, туфлям сносу нет. Так вот и кипа из крокодила будет пожизненной, цена оправдает себя.



