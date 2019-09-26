Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кипа из крокодиловой кожи может свести с ума

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте ЦУМа продаётся кипа из крашеного крокодила. За 180 тысяч рублей. Скоро, похоже, и наперсные кресты будут делать из кожи крокодила. Бузовщина.

На интернет-маркетах рунета можно найти предложения о продаже 834 наименования изделий из крокодиловой кожи, хотя крокодилы в России не водятся. Это и женские сумки, и мужские портфели, ремни, клатчи, туфли, визитницы, чехлы для смартфонов, кошельки, брелоки, мюли, часовые ремешки, обложки для документов. Но чтобы кипа...

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Андрей Караулов, "Я никогда не думал, что дебилы могут сходить с ума. Откуда? Оказывается, могут. Нет, чёрная кипа из крокодиловой кожи это - огонь. Что и говорить".

Говорят, что крокодилья кожа очень прочная, туфлям сносу нет. Так вот и кипа из крокодила будет пожизненной, цена оправдает себя.

ПВ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан