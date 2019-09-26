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26 сентября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка-презентация «Город: детали». Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов.

Кроме того, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы и урбанисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Они поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые примеры по созданию комфортной среды в городах.

Запланированы три тематические секции. Деловую программу откроет дискуссия «Арт-объекты в городской среде». Встреча начнется 4 октября в 10:00. Она будет посвящена формированию новых доминант районов, которые появляются после установки арт-объектов в скверах и парках. Среди приглашенных участников — известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, заместитель начальника Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова и другие эксперты.

Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм.

То, как скамейки, фонари, лестницы, фонтаны и скульптуры влияют на восприятие жителями городской среды и формируют дизайн-код определенного места, обсудят в секции «Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства» (4 октября, 12:30). Речь пойдет и о том, как создавать детские игровые пространства, а также развивать родительские сообщества. В дискуссии примут участие урбанист Петр Кудрявцев, архитекторы Дмитрий Буров, Александр Фронтов, Мария Помелова и Михаил Беляков, представители столичных префектур.

О том, как сохранить уникальный облик района и модернизировать его инфраструктуру, поговорят в секции «Мой любимый район. Частное и общественное» (4 октября, 14:45). Модератор секции — Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС. Среди участников — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитекторы Филиппо Имберти и Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев и заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин.

Участниками деловой программы станут эксперты из 11 стран. В их числе Россия, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Нидерланды, США, Финляндия и Франция.

Программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на официальном сайте выставки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспозиция наглядно продемонстрирует перспективные мировые концепции малых архитектурных форм, спортивных площадок, скверов, городских арт-объектов.

В рамках деловой программы российские и иностранные архитекторы, лоандшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты обсудят мировые тенденции в развитии городской среды: как оживляют мегаполис привлекательные общественные пространства, какими должны быть районные доминанты, что учитывать при организации детских игровых зон и так далее. Спикеры поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые кейсы по созданию комфортной городской среды. Всего запланированы три тематические секции.





