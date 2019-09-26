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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Российский журналист назвал причину постоянного обсуждения Украины на ТВ

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Российский журналист Олег Кашин объяснил, почему на телевидении стали часто обсуждать события в Украине. По его словам, россияне хотят наблюдать за "непутёвым братом", который по неизвестной причине откололся от РФ и хочет стать частью Запада, сообщает КП.

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"Когда телевидение говорит о России, мы уверены, что там правды быть не может. Поэтому про Россию мы предпочитаем не смотреть. Про Украину может быть захватывающе, может быть интересно и даже может быть правда", - пояснил журналист.

Он отметил, что российские зрители сложили об Украине мнение, как о "непутёвом брате", который мечтает разместить базы НАТО в Киеве и Одессе.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что обсуждение Украины поднимает рейтинг его шоу больше, чем информация о размере пенсий в РФ.

БА

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