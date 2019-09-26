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26 сентября 2019, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области выступила против заявления некоторых районных школ о том, что звонок дается только для учителя и предусматривает наказания школьникам за "рецидив".

"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в 90% случаев в правилах внутреннего распорядка в школе был пункт: "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс", сообщает РИА Новости.

Представители ведомства объяснили, что подобное правило противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между уроками. Согласно санитарным нормам, продолжительность занятий не должна превышать 40-45 минут.