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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

ankerch-crimea.ru
ankerch-crimea.ru

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco, пишут «Аргументы недели-Керчь»

Увы, приковал к себе внимание парень отнюдь не своими вокальными способностями. Да и то, что он парень, не всем сразу удалось разглядеть. Скандал разразился вокруг самого факта выступления травести-исполнителя на керченской сцене, где участвовало много керченских детей разных возрастов. Ситуация после бурно обсуждалась в социальных сетях. Поступила масса негативных отзывов от родителей конкурсантов и зрителей. 

Организаторам пришлось оправдываться, что они не могли никому отказать в кастинге. Было отмечено даже, что за кулисами постоянно дежурил психолог, который не заметил никаких негативных проявлений со стороны травести-певца.

Создатели конкурса «Талантливая Керчь» утверждают, что актер Владимир на самом деле очень добрый и открытый парень и образ Джины Диско он выбрал исключительно для того, чтобы повеселить людей. При этом никакой пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации его образ в себе не нес.

Более того, как актер одного из независимых керченских театров под руководством Андрея ЦЕМЕНКО, он неоднократно участвовал в детских утренниках, в том числе для детей-инвалидов, где исполнял разные роли. Были среди них и женские, такие как Снежная Королева.

Уже стали известны имена участников, которые прошли в следующий этап конкурса. Владимира ТОВКАЧА среди них нет.

 

ГБ

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