Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

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25 сентября 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома. «Аргументы недели» вспомнили другие подобные истории чудесных спасений. Казалось, трагедия неизбежна, но вопреки законам физики и логики, счастливчики выжили.

В жерле вулкана

Летом этого года пара молодоженов из штата Индиана чудом выжила после падения в жерло вулкана, к счастью, спящего. Клэй и Аками Честейн проводили медовый месяц на острове Сент-Китс в Карибском море. 18 июля молодые люди решили подняться на спящий вулкан Маунт Лиамуйга.

Клэй решил приблизиться к самому жерлу вулкана для лучшего обзора, пока Аками осталась позади. «Сначала я карабкаюсь, в следующую секунду мир начинает вращаться, и я слышу, как она зовет меня», - рассказал о своих размытых воспоминаниях до падения Клэй. В результате такого непреднамеренно резкого спуска парень сломал несколько позвонков и получил сотрясение мозга. Аками поделилась: «Конечно, я очень боялась того, что могу увидеть внизу, но у меня не было другого выбора, я начала спускаться за мужем в вулкан». К счастью, Клэй был жив и смог найти в себе силы, чтобы выбраться вместе с женой и даже спуститься с горы. Как только молодые люди добрались до места, где ловит связь, Аками позвонила в службу спасения, и медработники встретили пострадавшего у основания вулкана. «Это просто чудо, что он смог продержаться так долго, с теми травмами, которые он получил», - сказали врачи.

Ребёнок не дышал 110 минут, но выжил благодаря вере родственников и стараниям врачей

Весной 2019 года пятилетний ребёнок из китайского Цзунчана играл у пруда и, поскользнувшись, случайно упал в воду. Когда пропажу мальчика обнаружили, казалось, было уже поздно.

53-летний Янг Ю, спасший ребёнка, рассказал, что он с родителями приехал на отдых и увидел, что на поверхности пруда плавают детские штаны. Мужчина позвал на помощь и бросился в воду. Там на дне он и нашёл мальчика — тот лежал лицом вниз. Ребёнка тут же доставили в больницу. Врачи, констатировали, что мальчик не дышит, и начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

Бригада скорой помощи работала 40 минут, но всё безрезультатно — сердце мальчика не билось, он не дышал. Медики уже готовы были констатировать смерть малыша, но его мама и дедушка со слезами на глазах просили не останавливаться. Специалисты продолжили реанимацию и подключили мальчика к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Я был не в силах им отказать. А кто бы на моём месте смог?» - признаётся врач Ван Бо.

И вот через 110 минут ребёнок задышал самостоятельно. Врачи пришли в изумление. Мальчика отправили в больницу Ибиня для обследования, ведь кислородное голодание могло негативно сказаться на работе мозга. Доктор Ван Бо сказал, что такое чудесное воскрешение произошло в его практике впервые за 14 лет.

Когда не раскрываются оба парашюта, остаётся только молиться

Неисправность в работе парашюта может случиться в любой момент, с любым любителем острых ощущений. По крайней мере, такая история произошла с молодой женщиной Ларис Батлер из Южной Африки в 2010 году. Предстоящее свободное падение с парашютом проходило по стандартно запланированному алгоритму: выход из самолёта и свободное падение. Однако то, что произошло дальше, заставило Батлер прибегнуть к молитве, как к последней надежде. Сначала она попыталась раскрыть парашют. Он не открылся. После нескольких безрезультатных попыток, она попыталась проделать то же самое со своим запасным парашютом. Но он тоже не открылся. Можно только представить тот страх, от которого кровь стынет в жилах, охватывающий человека в такой момент. Мисс Батлер говорила, что единственным направлением её действий оставалась молитва. Она вспоминает, как подумала: «Господи, спаси меня, пожалуйста». Бог, как говорится, нередко слышит и отвечает на молитвы верующих. Удар о землю с высоты около 1000 метров оставил мисс Батлер со сломанной ногой и сотрясением мозга, но живой.

Похожая история произошла с южноафриканской опытной парашютисткой Кристин Маккензи. Во время совершения своего 112 прыжка, её парашют не раскрылся, и запасной подвел тоже. Падая с высоты 3200 м, она приземлилась на линии электропередач, которые не только не убили её, а наоборот спасли ей жизнь.

Шрамы только украшают мужчин

Встреча с медведем 28летнего жителя села Калиновка Ромненского района Максима Ильченко произошла три года назад. В солнечный сентябрьский день специалист местного дорожного управления выехал с бригадой на задание. В лесу молодой человек отошёл метров на сто от дороги по нужде, и вдруг услышал, как кто-то хрустит в орешнике. Он подумал, что это какая-нибудь корова заблудилась. Однако потерявшееся животное оказалось крупным медведем, который решительно приближался к Максиму. Морда медведя была на уровне его шеи. Правда, стоял хищник на четырех лапах.

«Он стал на меня рычать, я по инерции и вспомнил, как учат инструкции, тоже на него «рыкнул», — мол, это моя территория. Но это только разозлило медведя — он кинулся в атаку» — поделился воспоминаниями о том страшном дне пострадавший Ильченко.

От сильного удара парень упал, а медведь вцепился зубами ему в голову.

У Максима была одна мысль — выжить любой ценой. Он стал кулаками бить зверя, старался попасть в самое чувствительное место хищника — нос. От неожиданности медведь разжал пасть и освободил голову. Кровь заливала глаза, но парень заметил небольшую березку, выдрал ее с корнем и начал бить ею медведя. Максим до сих пор не понимает, откуда у него взялись силы на это. Не ожидав такого напора, хозяин тайги ретировался и убежал в лес.

Максиму Ильченко удалось добраться до рабочей машины. По дороге в больницу он потерял сознание. Вскоре, молодой человек поправился, а о том, что он остался в живых после встречи с медведем, теперь напоминают только шрамы.

«Если бы я не проходила мимо, у кошки не было бы шансов выжить»

Наши меньшие братья иногда тоже остаются живыми невероятным образом после опаснейших происшествий. 2 года назад бездушные живодеры сбросили кошку со связанными лапками с 6-го этажа дома в Находке. Проходящей мимо школьнице каким-то чудесным образом удалось спасти животное от неминуемой гибели. Об этой истории написала на своей странице в Facebook жительница Находки.

Истязатели примотали киске лапы скотчем к туловищу и выбросили из окна дома. По счастливой случайности, в этот момент под окнами проходила школьница Гуля. Девочка, услышав душераздирающий крик животного, подняла голову и успела поймать летящую с высоты кошку.

«Я даже сразу не поняла в чем дело. Просто подставила руки и поймала испуганную киску. Я первым делом побежала домой и освободила лапы от скотча. А потом мне стало страшно. Я просто представила то, что могло бы произойти. Если бы я не проходила мимо, у нее не было бы шансов выжить».