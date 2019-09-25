В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

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25 сентября 2019, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

В России предложили узаконить многоженство

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», - сказал представитель МПЦ.

Он отметил, что инициатива о разрешении многоженства в некоторых регионах России не является позицией всей мусульманской общины страны, передаёт РИА Новости. При этом Кипшидзе подчеркнул, что в христианстве, как в исламе и иудаизме, не приветствуют внебрачные связи.