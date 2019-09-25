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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

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«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», - сказал представитель МПЦ.

Он отметил, что инициатива о разрешении многоженства в некоторых регионах России не является позицией всей мусульманской общины страны, передаёт РИА Новости. При этом Кипшидзе подчеркнул, что в христианстве, как в исламе и иудаизме, не приветствуют внебрачные связи.

АБ

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