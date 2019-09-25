В зонах подтопления в Хабаровском крае запретят строительство жилья

//Общество 13+

25 сентября 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Подверженные затоплению прибрежные зоны в Хабаровском крае станут муниципальной собственностью. Строить жилые дома там будет запрещено. Такое предложение высказал министр строительства Владимир Якушев.

Президентом России Владимиром Путиным Министерство строительства РФ было назначено центром координации работ по ликвидации последствий паводков в субъектах ДФО. Ведомство рекомендовало органам местного самоуправления обратить пристальное внимание на разработку документов территориального планирования. Изъять затапливаемые участки в Хабаровском крае можно было еще в 2013 – после масштабного наводнения. Но тогда почему-то люди вновь заселились на затапливаемые территории.

- Министерство строительства будет настаивать на том, чтобы жилье не строили там, куда пришла вода. В противном случае мы будем постоянно ходить по кругу, - высказался Владимир Якушев.

Кроме того, ведомство рассмотрит возможности, позволяющие изменить генпланы поселений, а затапливаемые участки изъять в муниципальную собственность. Тем временем, в Хабаровском крае продолжается паводок. Гребень его движется в сторону Николаевска-на-Амуре.