Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Телесные повреждения 36-летний житель Первомайского района нанес служителю закона в машине, рассказали в пресс-службе крымского главка МВД. Инцидент произошел в момент, когда сотрудники полиции везли гражданина, совершившего административное правонарушение, для медицинского освидетельствования. В ходе поездки мужчина нецензурно выражался и ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо.

Случившееся задокументировали в установленном порядке. Теперь проводится проверка, по результатам которой и будет вынесено решение. В то же время за применения насилия в отношении представителя власти по закону максимально возможным наказанием является 10 лет колонии.

ГБ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…