Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

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25 сентября 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения, пишут «Аргументы недели-Крым».

Телесные повреждения 36-летний житель Первомайского района нанес служителю закона в машине, рассказали в пресс-службе крымского главка МВД. Инцидент произошел в момент, когда сотрудники полиции везли гражданина, совершившего административное правонарушение, для медицинского освидетельствования. В ходе поездки мужчина нецензурно выражался и ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо.

Случившееся задокументировали в установленном порядке. Теперь проводится проверка, по результатам которой и будет вынесено решение. В то же время за применения насилия в отношении представителя власти по закону максимально возможным наказанием является 10 лет колонии.