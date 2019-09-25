«Залайканный» губернатор: глава Хабаровского края попал в топ-3 Instagram

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25 сентября 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провел исследование популярной социальной сети Instagram на предмет присутствия в ней глав субъектов РФ. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попал в топ-3.

ЦПК опубликовал доклад «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram». Как выяснилось, активно аккаунты ведут 68 глав региональных белых домов. Согласно исследованию, самый популярный блог у мэра Москвы Сергея Собянина. На его аккаунт подписаны 675 тысяч человек. А вот губернатор Архангельской области Игорь Орлов – самый скромный блогер. Обновлениями его аккаунта интересуются 1480 подписчиков.

Но и по числу ботов столичный мэр в лидерах – у него, а также у глав Тувы, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и Подмосковья больше других насчитывается процент ботов.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на втором месте по популярности в Instagram. Он уступает только Рамзану Кадырову – главе Чеченской республики. Вслед за дальневосточным губернатором следует лидер Башкирии Радий Хабибов и глава Челябинской области Алексей Текслер.

А вот у губернатора соседней с Хабкраем Еврейской АО Александра Левинталя инстаграма нет вовсе.