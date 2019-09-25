В России предложили узаконить многоженство

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25 сентября 2019, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство ради соблюдения прав женщин. Он отметил, что в стране мужчин на 10 миллионов меньше, чем женщин.

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Аляутдинов заявил, что многоженство поможет решить многие социальные проблемы, которые возникают из-за численного превосходства женщин, часть из которых разведены или являются вдовами. Он отметил, что его предложение предусматривает создание механизмов, благодаря которым все жены будут являться полноценными супругами, передаёт Газета.Ru.

«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин», - считает муфтий.