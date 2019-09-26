«Кому должен, всем прощаю»

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26 сентября 2019, 07:45 [ «Аргументы Недели», Елена КРАСНОВА ]

Среди беспокойных российских регионов выделяется небольшая Карелия, население которой немногим более 600 тысяч человек. В 2006 году тут произошли прогремевшие на всю страну беспорядки в городе Кондопога.

В дальнейшем республику то и дело сотрясали конфликты и громкие уголовные дела: противостояние главы региона Сергея Катанандова и горсовета Петрозаводска, затем борьба между Александром Худилайненом и мэром Галиной Ширшиной, арест и осуждение регионального олигарха Девлетхана Алиханова, уголовное дело и эмиграция известного предпринимателя Василия Попова, осуждение бывшего главы республики Андрея Нелидова и другие.

За 10 лет в Карелии уже четвертый глава – с 2017 года эту должность занимает ранее руководивший федеральной службой судебных приставов Артур Парфенчиков. У него, казалось бы, солидный бэкграунд – Парфенчиков учился в университете вместе с Дмитрием Медведевым. Однако новую карельскую администрацию не миновали коррупционные скандалы, свидетельствующие об отсутствии «индульгенции» у региональных властей.

В уголовное дело угодил бывший глава министерства спорта Александр Воронов, а затем и занимавший должность министра экономического развития Дмитрий Матвиец. Примечательно, что оба они были министрами уже в правительстве Парфенчикова. Последнее дело имеет громкий резонанс до сих пор. Матвиец арестован в сентябре 2018 года по обвинению в действиях по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» на посту не министра, а более раннем – руководителя теплоснабжающей организации «КарелЭнергоРесурс», принадлежащей правительству республики. Приключения с этой конторой продолжаются и поныне.

По итогам 2018 года прокуратура Карелии вынесла представление главе республики по нарушениям в «КарелЭнергоРесурсе». Речь шла о необоснованном списании дебиторской задолженности, завышении стоимости работ, фиктивном трудоустройстве, нарушениях в сфере недвижимости. Тем не менее, правительство региона субсидировало учрежденное им через «Корпорацию развития Республики Карелия» предприятие, чтобы оно продолжало оказывать услуги теплоснабжения в 9 районах. Речь шла о сотнях миллионов рублей ежегодно.

Весной 2019 года «КарелЭнергоРесурс» прекратил платить поставщикам угля и мазута окончательно, начались судебные разбирательства по банкротству. В общей сложности предприятие задолжало кредиторам 306 млн руб. Крупнейшими из них являются поставщики мазута и угля – «СЗТК», «Агреман», «СибирьЭнергоРесурс» и «Энергоконсалт». В претензии и сами работники «КарелЭнергоРесурса», которые перестали получать заработную плату. Неужели финансовое положение республики настолько трагично? Вроде нет. По итогам исполнения бюджета Карелии за январь-август 2019 года поступление доходов составило 30 903,8 млн рублей, расходные обязательства исполнены в сумме 26 743,0 млн рублей, профицит составил 4 160,8 млн рублей.

В начале июня 2019 года правительство региона внесло в Законодательное собрание Карелии предложение о фактической ликвидации «КарелЭнергоРесурса» и передаче находящихся в его управлении котельных ГУП «КарелКоммунЭнерго» и еще шести вновь создаваемым ООО. Платить по долгам «КарелЭнергоРесурса» правительство Карелии не хочет, предлагая взыскивать их кредиторам в арбитражном порядке. Власти совершенно не стесняются банкротства принадлежащего им предприятия, хотя ровно год назад, заявляли обратное. Часть дебиторской задолженности необоснованно списана (вспомним уголовное дело Матвийца), по другой части истекли сроки давности, а остаток относится к неплатежеспособным слоям населения.

По инициативе Парфенчикова Законодательное собрание Карелии в июне единогласно принимает бюджетные поправки о выделении 600 млн рублей на подготовку к зиме, из которых 235 млн не идет на закупку топлива, а вкладывается в уставной капитал «вновь создаваемых акционерных обществ, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, модернизации объектов теплоснабжения». Другие 365 миллионов получает в виде субсидии «КарелКоммунЭнерго», которое теперь оказывается теплоснабжающей организацией республики вместо «КарелЭнергоРесурса».

Заключение республиканской контрольно-счетной палаты заксобрание проигнорировало. А меж тем, в нем скупым официальным языком говорится следующее: «…Отсутствие информации об объектах инвестиций (юридических лицах), а также материалов, обосновывающих размер взносов в уставные капиталы, несет риск неэффективного использования средств бюджета Республики Карелия в размере 300 миллионов рублей и (или) их утраты».

О чем идет речь фактически? Вместо того, чтобы расплатиться по долгам своего предприятия, правительство Карелии создает группу новых юридических лиц с теми же функциями. Причем крупную сумму, сопоставимую с долгами «КарелЭнергоРесурса», вносит в уставной капитал этих новых юрлиц. Зачем им такой уставной капитал? Зачем их столько? Если уж решено ликвидировать «КарелЭнергоРесурс», то можно, например, было бы передать его функции вместе с активами и пассивами материнской организации – Корпорации развития Карелии. Ей нового уставного капитала не требуется.

Глава Карелии фактически объявляет дефолт? Интересно, на что он рассчитывает относительно следующих закупок? Что предприниматели снова смело отгрузят топливо в долг, веря, что правительство обманывает выборочно, через одного, – прежних поставщиков кинуло, а теперь точно заплатит? Неудивительно, что из-за отсутствия заявок большинство торгов на ремонт сетей и котельных не состоялись. А котельные должны быть готовы уже к 1 октября. Необходимо создать запас топлива, потому что температура в республике уже сейчас близка к нулю.

Заместитель премьер-министра Карелии Оксана Чебунина бодро рапортует, что все идет по плану: запасы топлива – 43% от нормы по углю, 44% по мазуту и 62% по дровам. Но хотя в бедной республике, действительно, в XXI веке есть и котельные на дровах, а газификация составляет всего 8,5%, основным топливом все же является уголь и мазут. А их-то как раз недостаточно.

Паспорта готовности объектов к отопительному сезону планировалось представить к 1 октября, но сейчас срок сдвинули до 1 ноября. По поставкам угля и мазута в августе состоялись всего 2 процедуры, на 7 и 136 млн. Судя по ценам за тонну закуплено 5,5 – 6 тысяч тонн. При наличии запасов этого могло бы хватит на 1,5 – 2 месяца работы. Однако фактически хватит всего на 1 месяц так как «с колес» отапливаться не получится и для формирования даже минимальных запасов на объектах придется возить больше чем потребляется.

Карелия оказалась перед перспективой либо расплатиться, либо замерзнуть.

Примечательная история произошла в райцентре Суоярви. Котельная, построенная частной компанией «Питэр Пит», отапливала 80 процентов жилого фонда, два детских сада, школу и поликлинику. Небольшое предприятие долго и упорно пыталось дождаться, когда же им заплатят 75 млн рублей – долг за прошлый отопительный сезон. Но всему рано или поздно приходит конец. Так и не дождавшись никаких денег, компания «Питэр Пит» просто расторгла все договоры, демонтировала и вывезла оборудование котельной, а здание выставила на продажу. Перепуганным властям пришлось официально объявлять в райцентре «режим повышенной готовности для сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным и другим неотложным работам».

Когда ситуация с подготовкой республики к зиме не только стала катастрофической, но и привлекла повышенное внимание ФСБ и прокуратуры, Артур Парфенчиков обратился за помощью к своему бывшему однокурснику Дмитрию Медведеву. Понимая, что иначе Карелия просто замерзнет, премьер-министр выделил на подготовку к зиме миллиард рублей из резервного фонда правительства. Казалось бы, вот оно – чудесное решение всех проблем! Денег может хватить и на задолженность «КарелЭнергоРесурса», и на закупки к новому отопительному сезону. Но пока никто из поставщиков за долги прошлого года не получил ни рубля. Зато новые юрлица-посредники создаются ударными темпами.

Деятельность руководителя региона вызывает ощущение, что он не собирается идти на выборы на второй срок и планирует переход на иное место работы. Но вот насчет возможного повышения возникают определенные сомнения. Как гласит пословица, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но до зимы – рукой подать. Холода неумолимо приближаются и, несмотря на выделенный Медведевым миллиард рублей, семь районов рискуют просто замерзнуть. Отсутствие тепла в домах способно куда больше разогреть протестные настроения, чем какие-то абстрактные политические требования. А северные традиции протеста могут носить весьма брутальный характер. В прошлом это уже демонстрировала карельская Кондопога, а сейчас показывает Шиес. И тогда, несомненно, в Москве вспомнят, что у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество.