На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

//Общество 13+

25 сентября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

О том, что в Крыму и Краснодарском крае Черное море стало еще чернее из-за плавающих фекалий, говорят уже не первый год. Все прекрасно понимают, что где-то рядом бултыхаются человеческие отходы, и продолжают купаться дальше. Как результат — отравление. Очистных сооружений нет практически нигде. Разница только в том, что где-то канализационные стоки сливают далеко от берега, а где-то — не очень. Речь идет не только о мелких поселках. Аналогичная ситуация и в Сочи, Анапе, Туапсе, Геленджике, Севастополе. Порой потоки фекалий можно разглядеть невооруженным глазом. Поэтому прежде чем грешить на еду, задумайтесь, в какой воде вы купались. Чиновники утверждают, что более-менее обстановка с выбросом отходов — в Ялте. Но кому в данном случае можно верить?

В Абхазии, где за короткие сроки вдоль берега выросло огромное количество дешевых мини-гостиниц, за этим следят еще меньше. Далеко не все отели подключены к центральной системе водоотведения. Не в сезон хватает выгребной ямы, а летом, когда туристов слишком много, яма уже не спасает. Отходы попадают в грунт, потом в речки, затем — в море. Поэтому даже если вода кажется прозрачной, это совсем не значит, что она чистая и можно спокойно нырять, глотая опасные бактерии.

Популярные заграничные курорты, Турция и Черногория, тоже не сильно беспокоятся установкой очистных сооружений — это очень дорого. Отсюда и бесконечные массовые отравления с госпитализацией. В Египте все, что не удалось переработать и использовать для полива пальм, уходит в пустыню. За очисткой стараются, хоть и не всегда успешно, следить в Италии, Испании, Греции. На Кипре за дело взялись только после давления Евросоюза.