Установлены предельные цены кадастровых работ

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25 сентября 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 26-м пленарном заседании депутаты краевого парламента рассмотрели законопроект о внесении изменения в статью 39 краевого закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Документ представил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко.

По его словам, статья 39 приводится в соответствие с нормами Федерального закона «О кадастровой деятельности» в части уточнения земельных участков, на которые распространяются предельные максимальные цены кадастровых работ на период до 1 марта 2020 года. К таковым относятся земли для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного строительства.

- На ближайшие полгода этим законом мы утверждаем предельную планку цен на кадастровые работы. Устанавливаемые нами нормы могут оказаться существенной финансовой поддержкой для многих семей, в том числе малообеспеченных, многодетных или пенсионеров, – прокомментировал принятие поправок спикер ЗСК Юрий Бурлачко.