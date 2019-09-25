Увеличена господдержка «сельским усадьбам»

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25 сентября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 26 сессии регионального парламента депутаты рассмотрели документ, связанный с перспективами развития в крае «сельских усадеб».

Закон, регулирующий деятельность данной формы хозяйств действует на Кубани с 2012 года. В документе указан конкретный размер господдержки, выделяемой фермерам на строительство в малых сельских населенных пунктах. Сумма финансовой помощи на возведение жилого дома составляет миллион рублей. При этом она не превышает 70 процентов от расчетной стоимости всего строительства. Что касается хозпостроек, производственных сооружений и инженерной инфраструктуры, то на них тоже выделяется один миллион рублей, финансовое обеспечение строительства также не превышает 70 процентов затрат на него.

Поправками в региональный закон, с которыми парламентариев ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, предусмотрено увеличение объема финансирования строительства домов в малых сельских населенных пунктах до трех миллионов рублей. А выделяемая на это и на возведение иных построек сумма теперь не сможет превышать 90 процентов от сметы того или иного объекта.

- Поддержка малого сельхозпроизводителя будет продолжена. Мы помогали и будем помогать всем тем, кто хочет своим трудом строить будущее своей семьи, собственное производство в малых хуторах и поселках края. Данным законопроектом мы уточняем и совершенствуем формы поддержки, –подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя документ.