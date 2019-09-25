Авиаперевозчикам предоставят субсидии

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25 сентября 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 26-й сессии ЗСК приняты изменения в статьи 3 и 6 Закона Краснодарского края «О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».

Их представил замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Смаглюк. По его словам, субсидирование региональных авиарейсов позволит перевозчикам, заинтересованным в развитии прямого авиасообщения, выдержать ценовую конкуренцию с трансферными рейсами через Москву. Предоставление субсидий авиаперевозчикам будет осуществляться в порядке и на условиях, установленных правовым актом администрации Краснодарского края. - Кубань посещает значительное число туристов. И при условии расширения конкурентного поля наша общая задача привлечь большее количество отдыхающих на курорты Краснодарского края. Субсидирование – это одна из обоснованных мер, которая позволит этого добиться. Даст возможность жителям других регионов посетить наш благодатный край, – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Принятие закона, по мнению разработчиков, позволит сделать более доступными цены в салонах эконом-класса и нарастить пассажиропоток в сторону курортов Краснодарского края. Вопросы предоставления мер господдержки авиаперевозчикам в Краснодарском крае обсуждались депутатами Законодательного Собрания прошлых созывов. Но только сейчас данное решение реализовано совместными усилиями парламента и администрации края через внесение изменений в краевой закон.