Поправки в законы упрощают решение проблем обманутых дольщиков

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25 сентября 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты на 26-м пленарном заседании приняли поправки в уже действующие на территории региона законы, которые регулируют процедуру предоставления юрлицам в аренду земель, находящихся в госсобственности.

Суть документа на сессии изложил руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко. По его словам, законопроект подготовлен в целях продолжения работы по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

Поправки позволят применять закон о дополнительных мерах по защите пострадавших дольщиков к объектам, застройщики которых находятся в состоянии банкротства. По состоянию на июль этого года проблемных объектов в регионе насчитывалось 227. Заявления о банкротстве были поданы в суд в отношении 39 застройщиков.

Также с принятием поправок изменятся сроки реализации инвесторами их проектов на так называемых компенсационных земельных участках. Завершать начатое инвесторы теперь смогут в течение пяти лет. Таким образом создаются наиболее благоприятные условия для деятельности компаний, взявшихся довести работу до конца по тому или иному долгострою.

- Принятием этого закона мы совершенствуем существующую систему защиты участников долевого строительства. Для нашего края это направление работы обладает особой значимостью. Кубань – безусловный лидер по возведению жилья в ЮФО и уже давно в первой тройке субъектов Российской Федерации. Защитить людей, вкладывающихся в долевое строительство, и добросовестных застройщиков – наша прямая обязанность, – прокомментировал принятие документа спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.