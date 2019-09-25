Усилены меры соцподдержки многодетных семей

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25 сентября 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 26 сессии ЗСК депутаты приняли изменения в закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае». Как сказал министр труда и социального развития Сергей Гаркуша, изменения продиктованы необходимостью увеличения мер соцподдержки многодетных семей.

В частности, теперь представители таких семей будут иметь соответствующее удостоверение. Еще одно важное нововведение – получатели краевого материнского капитала смогут реализовать право воспользоваться им независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. При этом средства маткапитала должны быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения на территории края, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилого помещения на территории края. До этого многодетные родители могли использовать краевой маткапитал на эти цели не раньше, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Комментируя принятый документ, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что особое внимание многодетным семьям – это один из основных принципов социальной политики региона.

- Выдача удостоверений определенного образца многодетным семьям, кажется, мелочь, но это поможет сэкономить им время и силы при посещении различных учреждений. Также мы расширяем возможности использования краевого материнского капитала. Принятие этого закона потребует в следующем году выделения из краевого бюджета порядка 418 миллионов рублей. Деньги немалые, но и цель их применения такая, что экономить нельзя. Мы готовы идти на такие траты, потому что помощь многодетным семьям – это эффективная мера в решении демографических проблем. Нам надо всячески помогать им, чтобы таких семей год от года на Кубани становилось все больше, – считает Юрий Бурлачко.