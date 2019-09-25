Сельским педагогам будут компенсировать расходы по отоплению жилья

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25 сентября 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на сессии внесли изменения в статью 2 закона «О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения».

По словам министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, корректировка закона потребовалась, чтобы компенсацию по оплате расходов на отопление могли получать педагоги, проживающие в сельской местности в жилых помещениях без централизованного отопления, вне зависимости от способов отопления своего жилья.

- По этому вопросу педагоги не раз обращались и в профильный комитет, и к отдельным депутатам с просьбой предусмотреть компенсации за отопление и для тех педагогов в сельской местности или рабочих поселках, которые живут в домах, отапливаемых электричеством. До сих пор возможность компенсаций за расходы при пользовании электроотопительными установками в законе не была предусмотрена. Таких домов мало, но они все же есть, и живущие в них педагоги и учителя-пенсионеры тоже имеют право на эту льготу, – прокомментировал принятые изменения в закон Юрий Бурлачко.