Хэдлайнер челябинской книжной ярмарки Павел Корнев – о создании нового мира

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25 сентября 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 4 по 5 октября Публичная библиотека приглашает на масштабную «Южноуральскую книжную ярмарку – 2019». На два дня Челябинск превратится в столицу книг и литературы – в программе ярмарки: лектории, мастер-классы, книги и многое другое. Гостей праздника ждут встречи с популярными московскими писателями и не менее известными челябинскими авторами. Так, одним из хэдлайнеров мероприятия стал фантаст Павел Корнев.

Павел Корнев – российский писатель, работающий в жанрах фантастики, фэнтези и технофэнтези. Обладатель премий «Меч без имени» (2006) за роман «Лед» и имени Афанасия Никитина (2013) за цикл «Экзорцист».

Родился в 1978 г. в Челябинске, окончил экономический факультет Челябинского государственного университета. Павел – автор популярных серий «Всеблагое электричество», «Экзорцист», «Город Осень» и многих других.

В 2019 г. вышли фантастические боевики «Ренегат» и «Ритуалист» новой серии «Небесный эфир».

Любит русский рок, криминальные кинодрамы, а также увлекается домашним пивоварением.

Из разговора с Павлом Корневым:

– Павел, вы создали несколько миров, а в каком из них вы сами хотели оказаться? И в роли кого?

– Мне не хотелось бы жить ни в одном из них. По большей части это не слишком дружелюбные и уютные миры. Интересно читать о приключениях в них героя, но не слишком комфортно жить самому. Это не антиутопии, но для придания повествованию дополнительной остроты в них достаточно жёсткие реалии.

– А в чем главная сложность при «создании» нового мира?

– В том, чтобы сделать его интересным читателю и цепляющим внимание. По возможности оригинальным и при этом реалистичным. В идеале обойтись какими-то вполне логичными, пусть и фантастическими, допущениями и подать знакомые явления под совсем иным углом зрения. Собственно, вся проблема и заключается в подборе правильной пропорции интересности, оригинальности и реалистичности.

– Фантастика или фэнтези? В чем главное различие, помимо космоса и эльфов?

– Зачастую – разница только в антураже. Но если копнуть немного глубже, то возникают два ключевых отличия: уже упоминавшееся мной фантастическое допущение и психология поведения.

Для фантастики, особенно научной, с моей точки зрения, требуется некое открытие или поворотная точка, задавшая иное направление развития привычному нам миру или подразумевающая один из возможных путей этого развития. По второму моменту – всегда важно учитывать психологию поведения. Пусть некие базисные моменты незыблемы, но обыватель условного средневековья (или тем более эльф или орк) едва ли будет мыслить как современный человек. То же самое, наверное, даже в большей степени, относится и к человечеству далекого будущего.

– С каких авторов или книг стоит начинать знакомство с фантастикой?

– У каждого поколения читателей свои авторы. При этом зачастую любимые книги любимых авторов не вызывают у читателей никакого интереса. Что касается меня, знакомство началось с Роджера Желязны, Андре Нортон и Толкиена.

– Как вы думаете, в будущем мир будет таким, как в ваших книгах?

– Очень надеюсь, что нет. Мне бы этого не хотелось.

Творческая встреча с Павлом Корневым пройдет 5 октября в 13.00, в Выставочном зале Союза художников России (ул. Цвиллинга, 34).

Модератор встречи – челябинская писательница, автор книг в жанре фэнтези Ольга Пашнина.

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