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25 сентября 2019, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

МВД.РФ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России.

Он отметил, что служба участковых уполномоченных полиции занимает особое место в системе Министерства, а ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости в деятельности органов внутренних дел, сообщает сайт МВД.РФ.

«Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление. Они вносят основной вклад в профилактику правонарушений. Только в первом полугодии принятые меры позволили почти на 9% сократить число посягательств, совершенных на бытовой почве», – отметил Владимир Колокольцев.

Также Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды двум сотрудникам полиции из Республики Мордовия, которые в августе этого года задержали нетрезвого жителя города Саранска, угрожавшего выбросить с балкона третьего этажа грудного ребенка. За проявленное мужество лейтенант полиции Василий Мартынов удостоен медали МВД России «За доблесть в службе», а старший сержант полиции Виктор Ковальчук – медали МВД России «За смелость во имя спасения».