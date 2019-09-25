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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Призывник женился на бабушке чтобы откосить от армии

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В любви и на войне все средства хороши, решил призывник и женился на собственной двоюродной бабушке, чтобы избежать воинской службы и получить отсрочку от армии.

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Инцидент случился на Украине в Винницкой области. Сообщается, что молодому мужу 24 года, а жене – 81 год. При этом бабушка является инвалидом первой группы, из-за чего супруг автоматически стал опекуном своей немолодой суженой, передаёт РИА Новости. Отмечается, что семейная пара в браке уже два года. При этом соседи женщины рассказали, что молодой супруг не живёт с женой, да и навещает её довольно редко. Чаще к бабушке в гости заезжают другие родственники.

АБ

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