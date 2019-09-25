Призывник женился на бабушке чтобы откосить от армии

//Общество 13+

25 сентября 2019, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В любви и на войне все средства хороши, решил призывник и женился на собственной двоюродной бабушке, чтобы избежать воинской службы и получить отсрочку от армии.

Астролог предсказала, когда разведутся Богомолов и Собчак

Инцидент случился на Украине в Винницкой области. Сообщается, что молодому мужу 24 года, а жене – 81 год. При этом бабушка является инвалидом первой группы, из-за чего супруг автоматически стал опекуном своей немолодой суженой, передаёт РИА Новости. Отмечается, что семейная пара в браке уже два года. При этом соседи женщины рассказали, что молодой супруг не живёт с женой, да и навещает её довольно редко. Чаще к бабушке в гости заезжают другие родственники.