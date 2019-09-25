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25 сентября 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф назвал качества, которыми будет обладать "человек будущего". По его словам, ему будут присущи три основных "компетенции".

"Первое - это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе - у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость", - передаёт его слова РИА Новости.

Греф добавил, что из семи миллиардов человек сразу будет отсеяно шесть, а третьим важным качеством "человека будущего" бизнесмен считает "умение достигать результатов". Он отметил, что это "три сита", через которое проходит большое количество людей всю жизнь, а на выходе остаются единицы.

"... людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, ВУЗе и воспитывать всю жизнь" - пояснил он.

Греф добавил, что также необходимо развивать кругозор, социальные и когнитивные навыки.