Девушка из мести убила 6-месячного брата бывшего возлюбленного

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25 сентября 2019, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Не доверяйте бывшим, даже если они говорят, что никакого зла на вас не держат. В Тюменской области девушка из мести убила 6-месячного брата экс-возлюбленного.

Родители малыша уехали на похороны, оставив ребенка с 23-летней Викторией Айметдиновой. Она встречалась с их сыном и неоднократно сидела с малышом — семья доверяла ей полностью. Но незадолго до случившегося пара рассталась. Молодые люди жили вместе, после разрыва ей некуда было пойти и какое-то время она оставалась в семье парня. А, вернувшись с похорон, младенца они не обнаружили как впрочем и няню.

Тело ребенка нашли спустя сутки в лесном массиве недалеко от дома родителей. Причину смерти устанавливают, мстительную особу задержали следователи, сообщает telegram-канал "Mash".