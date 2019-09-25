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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить приставам ломать двери в домах россиян

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную перепланировку поддержал идею силовиков.

 

Судебные приставы получат право взламывать двери в квартирах россиян

Судебные приставы получат право взламывать двери в квартирах россиян

 

Речь о ситуациях, когда исполнителям необходимо проникнуть в помещение для проверки законности перепланировки или установки газового оборудования. Парламентарий Илья Осипов заявил «Говорит Москва», что неприкосновенность жилища может быть нарушена, если перепланировка несёт угрозу жизни и здоровью соседей.

«С одной стороны, нужно защитить человека от произвола и сохранить право человека на неприкосновенность жилища. С другой стороны, это право может быть нарушено по нашей Конституции, в случае, если возникает угроза жизни и здоровью других граждан. Здесь важно, чтобы было решение суда и Минюст ровно об этом и говорит, что это должно делаться во исполнение решения суда…», - сообщил он.

"Ну все, теперь в любой ситуации у полиции будет подозрение на незаконное газовое оборудование", "Это развяжет руки силовикам", "Прощай мысль, что мой дом,  моя крепость", - комментируют новость в Сети.

БИ

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