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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Суд приговорил к 7 годам бывшего директора ГУП «Крым-Фармация» за взятку в крупном размере

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне судом был вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сопряженной вымогательством,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Выяснилось, что в ноябре и декабре 2017 года директор ГУП РК «Крым-Фармация» заключила договоры с двумя фирмами на поставку фармацевтической продукции. На период апреля 2018 года «Крым-Фармация» не рассчиталась с фирмами за поставку товара, в результате чего возникла задолженность на сумму почти в 25 миллионов рублей.

Во время встречи с директором фирмы, представлявшей интересы обеих компаний, директор ГУП «Крым-Фармация» потребовала передать ей взятку в виде денег в размере 5% от суммы будущей оплаты долга «Крым-Фармация» за поставленный товар. Злоумышленница также заявила, что в противном случае товар и вовсе не будет оплачен.

После того, как часть долга была оплачена, в одном из симферопольских кафе директор ГУП «Крым-Фармация» лично получила от представителя фирм взятку в размере 400 тысяч рублей. После чего злоумышленница была задержана правоохранителями.

Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Также женщина должна будет оплатить штраф – 4 миллиона рублей. Отметим, что в законную силу приговор еще не вступил.

 

ГБ

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