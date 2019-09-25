Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.

Своему руководству Заварзин объяснил своё увольнение сложной обстановкой в СКР. Как отмечается, следователь по делу Устинова "просто устал быть крайним", пишет telegram-канал "Baza".

Напомним, cуд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за «насилие в отношении представителя власти» потому что при его задержании один из сотрудников Росгвардии вывихнул плечо. При этом судья не стал рассматривать в материалах дела видеозапись самого задержания, на котором видно, что Павел даже не сопротивлялся.  Под давлением общественности суд изменил меру пресечения Устинову, который вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

БИ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан