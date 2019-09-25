"Просто устал быть крайним", следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке

//Общество 13+

25 сентября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Следователь по делу Павла Устинова подал рапорт об отставке. Ярослав Заварзин увольняется из Тверского следственного отдела ГСУ СК по Москве.

Своему руководству Заварзин объяснил своё увольнение сложной обстановкой в СКР. Как отмечается, следователь по делу Устинова "просто устал быть крайним", пишет telegram-канал "Baza".

Напомним, cуд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за «насилие в отношении представителя власти» потому что при его задержании один из сотрудников Росгвардии вывихнул плечо. При этом судья не стал рассматривать в материалах дела видеозапись самого задержания, на котором видно, что Павел даже не сопротивлялся. Под давлением общественности суд изменил меру пресечения Устинову, который вышел из СИЗО под подписку о невыезде.